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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Grammy Latino

Estos son los artistas venezolanos nominados a los Latin Grammy 2026

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El premio se llama oficialmente Premio Grammy y la estatuilla tiene forma de un gramófono bañado en o
Premio Grammy - Foto de referencia: EFE
Rawayana, Elena Rose, Joaquina, Maye, Danny Ocean y Gustavo Dudamel figuran entre los artistas venezolanos que aspiran a conquistar un premio en la edición 27 de los galardones.

La música venezolana tendrá una amplia representación en la 27.ª edición de los Latin Grammy, con más de 20 artistas, músicos y compositores incluidos en la lista oficial de nominados.

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La ceremonia de premiación está prevista para el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde los representantes venezolanos competirán en distintas categorías y géneros musicales.

Entre los nombres destacados aparece Rawayana, que consiguió una nominación en la categoría de Álbum del Año por su producción ¿Dónde es el after?, una de las principales categorías de la ceremonia.

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Elena Rose también figura entre las nominadas y competirá por el premio a Grabación del Año con su tema Alma.

Por su parte, Joaquina, quien obtuvo el reconocimiento como Mejor Nuevo Artista en 2023, regresó a la lista de nominados con dos candidaturas. La cantante competirá por Mejor Canción Pop con Amarillo y por Mejor Canción Cantautor con Generación Digital.

La categoría de Mejor Nuevo Artista cuenta nuevamente con representación venezolana gracias a Maye, quien buscará quedarse con uno de los reconocimientos más importantes para los nuevos talentos de la música latina.

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En el apartado tropical aparece Danny Ocean, nominado a Mejor Canción Tropical por Crayola, mientras que el maestro Gustavo Dudamel figura entre los aspirantes en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica.

La representación venezolana también alcanza al género urbano. Akapellah y Lil Supa aparecen nominados en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop por sus respectivos trabajos.

La lista se extiende a otros géneros y reúne a reconocidos exponentes de la música venezolana, entre ellos Viniloversus, La Vida Bohème, Jorge Luis Chacín, Jorge Glem, Alexis Cárdenas, Gonzalo Grau y Caracas Trío.

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