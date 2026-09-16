Temporal golpea Valencia y Cataluña: Pedro Sánchez pide máxima precaución ante las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias y tormentas tienen en estado de emergencia a varias zonas del este de España, sobre todo la Comunitat Valenciana y Cataluña, donde las precipitaciones generaron inundaciones, problemas de movilidad y varias intervenciones de los servicios de emergencia.

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Debido a la evolución del temporal, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a la población tener las máximas precauciones y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales. “Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en distintas zonas de nuestra geografía, sobre todo en Catalunya y la Comunitat Valenciana”, escribió en su cuenta de X.

Sánchez agregó que “es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes oficiales”, antes de cerrar su mensaje con un llamado directo: “Máxima precaución”.

En Valencia, la situación llevó a la Generalitat a activar el nivel 1 del Plan Especial de Inundaciones y difundir un mensaje de Es-Alert a la población por el riesgo de inundaciones. Las autoridades han recomendado evitar desplazamientos, quedarse alejados de cauces y zonas inundables y buscar lugares elevados si el nivel del agua aumentaba.

La tormenta dejó además cientos de incidencias. En la provincia de Valencia se contabilizaron 478 avisos relacionados con inundaciones, filtraciones, vehículos afectados y otros problemas derivados de las precipitaciones. Torrent y l'Eliana estuvieron entre las localidades con mayores afectaciones.

Las lluvias también obligaron a suspender por completo el servicio de Metrovalencia, generaron problemas en las líneas ferroviarias y provocaron el cierre temporal del aeropuerto de Valencia. El temporal llegó incluso al fútbol: el encuentro entre Levante y Athletic Club tuvo que ser aplazado porque el terreno de juego quedó impracticable por la enorme acumulación de agua.

Cataluña igualmente enfrenta un escenario complicado. Protección Civil activó el plan Inuncat ante la previsión de precipitaciones intensas y envió alertas a distintas comarcas. En Olivella, Barcelona, los equipos de emergencia buscaban a una mujer que fue arrastrada por el agua en una riera. Igualmente, se registraron cortes en carreteras y estaciones de transporte, así como también miles de abonados afectados por cortes de electricidad.

La emergencia seguirá bajo vigilancia por las próximas horas. En la Comunitat Valenciana, la AEMET sostiene avisos por lluvias y tormentas, con previsiones de acumulaciones importantes en ciertas zonas. En la Safor, las autoridades activaron una alerta naranja para la madrugada del jueves debido a la posibilidad de precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora.