NTN24
Jueves, 22 de octubre de 2026
Jueves, 22 de octubre de 2026
Venezuela

Hasta 20 años de prisión si es declarado culpable: formalizan cargos contra venezolano herido por ICE en Texas

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Agentes de ICE-Foto: EFE
Agentes de ICE-Foto: EFE
Wilber Rafael Garcés Pérez fue acusado formalmente por un gran jurado federal luego del incidente en el que un agente migratorio le disparó en un control de tránsito en Austin.

Las autoridades federales de Estados Unidos formalizaron cargos en contra de Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. El hombre puede llegar enfrentar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

La acusación fue presentada ante un tribunal federal de Austin y contempla delitos que tienen relación con agresión, resistencia, interferencia y obstrucción a un funcionario federal. El caso se remonta al 20 de septiembre, momento en que Garcés fue baleado en un procedimiento migratorio que terminó en una persecución.

Según la versión de los fiscales, agentes de ICE detuvieron al venezolano luego de comprobar que existía una orden final de deportación en su contra. Garcés, quien trabajaba como repartidor de comida, entregó su licencia de conducir, pero presuntamente se negó a salir del vehículo al momento que los oficiales se lo solicitaron.

La acusación asegura que el hombre arrancó el automóvil y golpeó a uno de los agentes con el espejo retrovisor. Más adelante, en la persecución, otro oficial aseguró que Garcés trató de embestirlo con el vehículo, razón por la cual disparó contra él.

No obstante, el venezolano ofreció una versión distinta. Según declaraciones recogidas por medios de Estados Unidos, afirmo que los agentes chocaron su automóvil y que recibió el disparo en ese incidente.

El caso generó críticas por las condiciones médicas de Garcés mientras se encontraba bajo custodia. Tras el tiroteo, fue trasladado a un hospital y luego quedó detenido.

Su equipo legal denunció que el hombre requería atención médica urgente porque tenía una bala alojada en la espalda y una clavícula fracturada. Por último, el 2 de octubre fue sometido a una cirugía para extraer el proyectil.

La defensa de igual forma cuestionó la actuación de los agentes y el proceso judicial, mientras que las autoridades federales aseguran que existen elementos para seguir con la causa penal.

La acusación formal permite que el proceso prosiga en los tribunales, pero no significa que Garcés haya sido declarado culpable. Los fiscales tendrán que demostrar los cargos en el procedimiento judicial y la defensa va a tener la oportunidad de presentar sus argumentos.

La pena máxima de 20 años corresponde a la posible condena si es declarado culpable, pero no significa que esa sea la sentencia que recibirá.

El caso se suma al debate en Estados Unidos acerca de las actuaciones de los agentes migratorios y el uso de la fuerza en los operativos. La controversia también provocó protestas y reclamos de representantes locales que solicitan esclarecer las circunstancias del tiroteo.

Temas relacionados:

Venezuela

Estados Unidos

Migrante

Heridos

Texas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Esta es la verdadera forma de poner fin a esta guerra: Zelenski acepta congelar el frente con Rusia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Luisa González anunció que no reconoce los resultados que dan la victoria a Daniel Noboa - Foto EFE
Ecuador

Detienen a Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador investigada por presunto financiamiento irregular desde Venezuela

Gustavo Petro - Foto EFE
Gustavo Petro

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

“Quiero reconocer que tengo problemas con el licor”: senador Alex Flórez tras escándalo en Cartagena
Escándalo

¿Los escoltas de la UNP deben empujar carritos de mercado en Colombia? Señalan a senador del Pacto Histórico

EE. UU. habría comenzado a asumir el control operativo del SEBIN - Foto: AFP
SEBIN

El SEBIN ya no estaría bajo el mando absoluto de Cabello: EE. UU. habría tomado control parcial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele-Foto: EFE
Nayib Bukele

Bukele anuncia operación militar en Haití: Busca rescatar a técnicos salvadoreños secuestrados

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se inventa marcha convocada para el día en el que los venezolanos pedirán elecciones: así fue su indignante anuncio

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez premia a Diosdado Cabello y le da más poder: con la Ley de Odio los castigos dependen de él

Un grupo de estudiantes universitarios en un aula - Foto de referencia: Pexels
Venezuela

Venezuela debatirá una nueva Ley de Universidades: de esta manera funcionará

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se inventa marcha convocada para el día en el que los venezolanos pedirán elecciones: así fue su indignante anuncio

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez premia a Diosdado Cabello y le da más poder: con la Ley de Odio los castigos dependen de él

Un grupo de estudiantes universitarios en un aula - Foto de referencia: Pexels
Venezuela

Venezuela debatirá una nueva Ley de Universidades: de esta manera funcionará

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: AFP
Gustavo Petro

"Otra vez soy presidente": Gustavo Petro tras decisión que tomó el Pacto Histórico en Colombia

Drones MQ-9 Reaper - Fotos AFP
Drones

Así son los poderosos drones de ataque que EE. UU. envió a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico

Cilia Flores | Foto: AFP
Cilia Flores

"Ordenó secuestros, palizas y asesinatos": este es el horror que refleja el indictment de Cilia Flores

Manifestantes bloquean la carretera Centroccidental de Venezuela - Fotos: X
Apagones

Manifestantes bloquean la carretera Centroccidental de Venezuela por incumplimientos de Corpoelec

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023