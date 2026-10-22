Hasta 20 años de prisión si es declarado culpable: formalizan cargos contra venezolano herido por ICE en Texas

Las autoridades federales de Estados Unidos formalizaron cargos en contra de Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. El hombre puede llegar enfrentar hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

La acusación fue presentada ante un tribunal federal de Austin y contempla delitos que tienen relación con agresión, resistencia, interferencia y obstrucción a un funcionario federal. El caso se remonta al 20 de septiembre, momento en que Garcés fue baleado en un procedimiento migratorio que terminó en una persecución.

Según la versión de los fiscales, agentes de ICE detuvieron al venezolano luego de comprobar que existía una orden final de deportación en su contra. Garcés, quien trabajaba como repartidor de comida, entregó su licencia de conducir, pero presuntamente se negó a salir del vehículo al momento que los oficiales se lo solicitaron.

La acusación asegura que el hombre arrancó el automóvil y golpeó a uno de los agentes con el espejo retrovisor. Más adelante, en la persecución, otro oficial aseguró que Garcés trató de embestirlo con el vehículo, razón por la cual disparó contra él.

No obstante, el venezolano ofreció una versión distinta. Según declaraciones recogidas por medios de Estados Unidos, afirmo que los agentes chocaron su automóvil y que recibió el disparo en ese incidente.

El caso generó críticas por las condiciones médicas de Garcés mientras se encontraba bajo custodia. Tras el tiroteo, fue trasladado a un hospital y luego quedó detenido.

Su equipo legal denunció que el hombre requería atención médica urgente porque tenía una bala alojada en la espalda y una clavícula fracturada. Por último, el 2 de octubre fue sometido a una cirugía para extraer el proyectil.

La defensa de igual forma cuestionó la actuación de los agentes y el proceso judicial, mientras que las autoridades federales aseguran que existen elementos para seguir con la causa penal.

La acusación formal permite que el proceso prosiga en los tribunales, pero no significa que Garcés haya sido declarado culpable. Los fiscales tendrán que demostrar los cargos en el procedimiento judicial y la defensa va a tener la oportunidad de presentar sus argumentos.

La pena máxima de 20 años corresponde a la posible condena si es declarado culpable, pero no significa que esa sea la sentencia que recibirá.

El caso se suma al debate en Estados Unidos acerca de las actuaciones de los agentes migratorios y el uso de la fuerza en los operativos. La controversia también provocó protestas y reclamos de representantes locales que solicitan esclarecer las circunstancias del tiroteo.