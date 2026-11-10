Till Lindemann, vocalista de Rammstein, anuncia concierto en Bogotá: estos son los precios de la boletería

Fanáticos del metal industrial alemán de Rammstein llevan más de una década esperando el regreso de la agrupación al país, luego de su primera y única presentación en el año 2010.

Aunque ese deseo todavía seguirá pendiente para la fanaticada, este 10 de noviembre de 2026 un anuncio especial llenó de alegría a todos los seguidores del grupo de metal. Till Lindemann, vocalista de la banda, confirmó que regresará a Colombia para un concierto, pero con su proyecto en solitario.

El reconocido cantante, de 63 años, es una figura en el mundo por su trayectoria de más de 30 años con la agrupación de metal industrial, pero también por su proyecto en solitario, que está relacionado con este género.

En la actualidad, Till se encuentra presentando su gira mundial como solista, con la cual alegró a cientos de fanáticos colombianos al incluir una de las fechas en Colombia.

Cabe resaltar que la cita con su público del país cafetero será el próximo 25 de abril de 2027 en el escenario de El Corazón de Bogotá Arena, antes conocido como Movistar Arena, con su 'World Tour 2027'.

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Till Lindemann es un reconocido cantante, compositor y poeta alemán, mundialmente célebre por ser el vocalista principal, letrista y rostro icónico de la banda de metal Rammstein. Se ha ganado un lugar central en la escena musical global gracias a su imponente voz, su presencia escénica dominante y sus provocativos espectáculos teatrales.

Su proyecto como solista fue inicialmente concebido como una colaboración junto al músico sueco Peter Tägtgren y continuado posteriormente bajo su propio nombre.

¿Cómo será la venta de boletería para Lindemann en Colombia?

Según la información publicada por la promotora Páramo Presenta, la venta de boletería para ver al artista alemán en Bogotá se llevará a cabo en la página de Tuboleta y está programada para el 13 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 a. m.

Precios de la boletería: