Operación conjunta entre Colombia y EEUU le da un golpe contundente a las finanzas del Clan del Golfo

Una operación conjunta entre Estados Unidos y Colombia le dio un golpe contundente a las finanzas del Clan del Golfo, pues incautaron cuatro toneladas de droga, lo que le significa dejar de percibir miles de dólares. La droga era trasladada en una narcolancha y allí encontraron, incluso, billetes falsos que usa este grupo criminal para delinquir. Estados Unidos reaccionó a esta operación y aseguró que ha sido “un mes sólido” esta cooperación.