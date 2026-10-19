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Lunes, 19 de octubre de 2026
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ICE arrestó en Los Ángeles a ecuatoriano buscado por presunto abuso de una menor

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
ICE arrestó en Los Ángeles a ecuatoriano - ICE Los Ángeles
ICE arrestó en Los Ángeles a ecuatoriano - ICE Los Ángeles
El caso fue divulgado el 19 de octubre a través de las redes sociales de ICE Los Ángeles, que publicó imágenes del detenido junto a agentes de la institución.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció la captura de Nestor Javier Banda Casa, un ciudadano ecuatoriano de 37 años que era requerido por las autoridades de su país por una presunta violación de una menor de 12 años.

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De acuerdo con la publicación de la oficina de ICE en Los Ángeles, el arresto se produjo el 15 de octubre. La agencia informó que Banda Casa permanece bajo custodia migratoria mientras se adelanta el procedimiento para su eventual retorno a Ecuador.

El caso fue divulgado el 19 de octubre a través de las redes sociales de ICE Los Ángeles, que publicó imágenes del detenido junto a agentes de la institución. En su mensaje, la entidad señaló que el hombre era buscado por las autoridades ecuatorianas por los hechos relacionados con la menor.

Por ahora, la información difundida por ICE no precisa en qué ciudad de Ecuador habrían ocurrido los hechos, cuándo se habría emitido la orden de captura ni qué autoridad judicial lleva el proceso. Tampoco se detallan las circunstancias de la detención en territorio estadounidense.

La captura se enmarca en las actuaciones de ICE para localizar a ciudadanos extranjeros requeridos por otros países y gestionar su expulsión cuando corresponda. La agencia ha documentado anteriormente operaciones en California contra personas buscadas en sus países de origen por delitos violentos, incluidos delitos sexuales.

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El procedimiento migratorio de Banda Casa continúa mientras permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses, según el reporte publicado por ICE. Su eventual traslado a Ecuador permitiría que las autoridades de ese país adelanten las actuaciones judiciales correspondientes, de acuerdo con los requerimientos vigentes.

Hasta el momento, no se han divulgado públicamente más detalles oficiales sobre el expediente ni sobre la fecha en que podría concretarse su retorno a Ecuador.

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