Investigan a detenido en Trujillo por presunta planificación de intoxicaciones masivas en instituciones educativas de la región

La Policía del estado Trujillo detuvo a un hombre señalado de participar en la planificación de ataques con sustancias químicas que habrían tenido como objetivo instituciones educativas.

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La captura se produjo en un operativo de seguridad realizado en el sector Morón, municipio Valera.

De acuerdo con las autoridades, "el detenido estaría vinculado al Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) conocido como 'El Cagón'".

En el procedimiento, los funcionarios incautaron dos granadas de gas lacrimógeno, recipientes con sustancias químicas, raticida, una bolsa con un derivado en polvo, una motocicleta y un teléfono celular.

El reporte policial señala que, al revisar el dispositivo móvil, fueron encontrados videos y otros elementos que apuntarían a la preparación de ataques químicos contra escuelas y centros de salud de Trujillo.

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Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia y de la Fiscalía Novena del Ministerio Público.

Dos episodios fueron reportados en instituciones educativas de los municipios Andrés Bello y Valera, en el mencionado estado.

Según reportes, los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias.

Ante tal situación, los afectados fueron evacuados de los planteles y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica inmediata.

Los hechos ocurrieron específicamente en el Liceo Las Palmas y la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl.