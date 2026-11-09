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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Marco Rubio
Programa: El Informativo USA

La reacción de Marco Rubio al operativo militar que se realiza en Haití contra las pandillas

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos respalda logísticamente la fuerza multinacional de la ONU contra las pandillas en Haití, pero aclaró que no hay tropas estadounidenses ni brinda apoyo directo a la operación militar de El Salvador. Rubio advirtió incluso de un riesgo de fuego amigo en Haití, pues las fuerzas militares salvadoreñas, que buscan a cuatro militares retenidos por los pandilleros en Haití, podrían encontrarse accidentalmente con las misiones de Naciones Unidas y con las fuerzas de supresión de pandillas por falta de comunicación directa.

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