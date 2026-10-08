Defensoría del Pueblo y Ministerio Público investigan intoxicación masiva en dos unidades educativas en el estado Trujillo

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de Venezuela investigan una intoxicación masiva en dos unidades educativas en el estado Trujillo.

Se articuló una mesa de trabajo conjunta entre los cuerpos de seguridad, la Zona Educativa y el Ministerio Público para determinar el origen exacto de la sustancia inhalada o consumida.

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Dos episodios fueron reportados en instituciones educativas de los municipios Andrés Bello y Valera, en el mencionado estado.

Según reportes, los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias.

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Ante tal situación, los afectados fueron evacuados de los planteles y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica inmediata.

Los hechos ocurrieron específicamente en el Liceo Las Palmas y la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl.

A las unidades educativas acudieron organismos de emergencia para atender a los estudiantes y trabajadores afectados y coordinar su traslado.

Hasta el momento, las autoridades investigan la intoxicación que afectó a estudiantes y docentes de los dos recintos académicos.