Irán y Omán abordaron establecer un "corredor temporal de navegación" en estrecho de Ormuz

Los ministros de Asuntos Exteriores del régimen de Irán y Omán anunciaron este martes que discutieron un marco para un corredor temporal a través del Estrecho de Ormuz y un proyecto de desminado en la vía marítima que comparten frontera.

Ambos países han buscado regular el tránsito por el Estrecho de Ormuz, tal como se estipula en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, después de que esta vía marítima se convirtiera en un punto crítico en la guerra de Oriente Medio.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, "discutieron un marco por fases que podría proporcionar una base práctica y viable para avanzar" en las conversaciones celebradas en Teherán, según un comunicado conjunto difundido por Omán.

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El marco "incluye el establecimiento de un corredor de navegación temporal conjunto a través del Estrecho de Ormuz y un acuerdo para implementar un proyecto conjunto de desminado del Estrecho", agregó el comunicado.

Las negociaciones técnicas continuarán para encontrar un corredor de navegación permanente y la futura administración del Estrecho, así como un mecanismo para el intercambio de información, la gestión del tráfico y la prestación de los servicios de navegación y seguridad pertinentes, añadió.

Ambas partes afirmaron que era importante celebrar conversaciones conjuntas con los estados ribereños del Golfo.

El anuncio se produjo cuando el presidente estadounidense Donald Trump reiteró en Truth Social que, según la Armada estadounidense, "todas las minas han sido retiradas o detonadas dentro de las aguas internacionales del Estrecho de Ormuz".

"Se ha notificado a Irán que cualquier buque o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de forma inmediata y sistemática... Existe una política de tolerancia cero con respecto a la colocación de minas, que está en pleno vigor y efecto", añadió.

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La guerra estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Teherán bloqueó rápidamente el Estrecho de Ormuz y Washington impuso un contrabloqueo naval a los puertos iraníes.

El tráfico marítimo permanece prácticamente paralizado, lo que perturba los mercados petroleros mundiales en una vía marítima crucial que normalmente transporta alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Irán y Omán, ambos países ribereños del estrecho, llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación a través de la vía marítima. Teherán afirma que las coordenadas geográficas de la ruta propuesta por ambos países "han sido acordadas".

Sin embargo, las autoridades iraníes han insistido en que el estrecho no se reabrirá por completo hasta que Estados Unidos cumpla con las exigencias de Teherán, incluyendo el levantamiento del bloqueo naval, la eliminación de las sanciones petroleras y la descongelación de activos en el extranjero.