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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Presos políticos

Crudos relatos de presos políticos tras ser excarcelados en Venezuela: "Duré dos meses esposado, desnudo, en un cuarto de 2x3"

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Los excarcelados hicieron un llamado a no abandonar a quienes permanecen detenidos.

Un total de 29 presos políticos fueron excarcelados este viernes en la cárcel Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, Venezuela. Entre los liberados se encuentran tres ciudadanos colombo-venezolanos, según pudo conocer NTN24 de primera mano.

Los excarcelados enfrentan medidas cautelares que incluyen presentaciones periódicas ante tribunales y, en varios casos, prohibición expresa de declarar ante medios de comunicación. Ninguno de los liberados obtuvo libertad plena, sino que permanecen bajo régimen de presentación.

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Leomar Guerra Sánchez, quien estuvo detenido un año y diez días, denunció condiciones extremas: "Duré dos meses esposado, desnudo, en un cuarto de 2x3, donde solo nos ponían una sola vez al día para hacer nuestras necesidades, no nos permitían bañar".

Guerra relató que fue detenido "simplemente por la reserva de un boleto" en el terminal de La Bandera. Al ingresar al Rodeo I, según su testimonio, le dijeron que "había llegado al infierno, a un sitio donde nadie salió, que acá no venía ni Dios".

Enrique Bermúdez Ortiz, ciudadano colombo-venezolano nacido en Maracaibo e hijo de colombianos que llegaron a Venezuela en los años 70, fue involucrado en el denominado "Caso La Viñeta".

Detenido desde el 19 de febrero de 2024, cumplió tres años en este proceso. Bermúdez hizo un llamado a la tolerancia: "Necesitamos un país que sea más tolerante, que respetemos la tendencia política, que veamos a otra persona que no creen igual que nosotros, como simplemente un adversario, no un enemigo".

José Ignacio Moreno Suárez, representante de la empresa canadiense-norteamericana Gold Reserve, estuvo detenido tres años y cuatro meses.

Moreno ingresó pesando 162 kilos y salió con apenas 64-65 kilos. "Esto es un centro de tortura, no es una cárcel, es un centro de extorsión mental", denunció Moreno, quien agregó que "hay personas que se han tratado de suicidar pasivamente, activamente, con medicamentos".

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Según los testimonios, aproximadamente 200 personas permanecen detenidas en el Rodeo I bajo la categoría de presos políticos.

Los excarcelados hicieron un llamado a no abandonar a quienes permanecen detenidos:

"No es solo una lucha de nuestra familia, es una lucha porque ellos en algún momento pusieron en riesgo su vida, su familia, dejaron a sus hijos de lado, dejaron todo sin importarles nada, solo por la libertad de Venezuela", afirmó Guerra Sánchez.

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