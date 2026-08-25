"Será destruida de forma inmediata y sistemática": Trump afirma que el Estrecho de Ormuz quedó libre de minas y amenaza a régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que todas las minas que se encuentran en las aguas internacionales del Estrecho de Ormuz han sido retiradas o detonadas por fuerzas norteamericanas, y advirtió a Irán que cualquier intento de minar la ruta marítima va a ser respondido con fuerza.

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Trump afirmó en una publicación en Truth Social que obtuvo la información exclusivamente de la Armada estadounidense. “Acabo de ser informado por la Armada de los Estados Unidos de que todas las minas han sido retiradas o detonadas en las aguas internacionales del Estrecho de Ormuz”, escribió.

El mandatario agregó que Teherán ha sido notificado de que cualquier embarcación que coloque nuevas minas “será destruida de forma inmediata y sistemática”. Igualmente aseguró que Estados Unidos sostiene una vigilancia de manera permanente en la zona por medio de la Fuerza Espacial.

La afirmación supone un nuevo intento de Washington por mostrar el estratégico paso marítimo despejado y bajo control de los Estados unidos. No obstante, el estado efectivo de la navegación en Ormuz sigue siendo objeto de disputa entre Washington y Teherán.

Trump aseguró anteriormente el 18 de agosto que el estrecho estaba “abierto y operando” y que todas las minas fueron retiradas o detonadas. En esa ocasión, Irán negó esa versión y aseguró que el paso se mantenía cerrado al tiempo que Estados Unidos no cumpliese los compromisos que se lograron en las negociaciones.

La nueva declaración no demuestra, por sí sola, una verificación de forma independiente de que no haya minas en estos momentos en las aguas internacionales del estrecho. La información viene de Trump, el cual atribuye el reporte a la Armada de Estados Unidos. No se presenta públicamente un balance detallado de la operación de desminado que deje comprobar su alcance.

El presidente vincula también la situación en Ormuz con las operaciones norteamericanas en contra de las instalaciones nucleares iraníes. En su publicación habló sobre Pickaxe Mountain y otros tres emplazamientos que, según Washington, han sido destruidos. Pickaxe Mountain es una instalación subterránea iraní cercana al complejo nuclear de Natanz que Trump amenazó anteriormente con atacar.