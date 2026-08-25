“Vamos a ver si se va a defender”: Zair Mundaray sobre cambio de juicio contra Alex Saab

El proceso judicial contra Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, ha experimentado un nuevo cambio en su cronograma tras la decisión de la jueza Caitlin M. Williams de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Ahora, el juicio por lavado de dinero, inicialmente previsto para el 8 de septiembre de 2026, fue aplazado hasta el 16 de noviembre del mismo año, otorgando más de dos meses adicionales a la defensa.