OpenAI presenta "ChatGPT para adolescentes" en medio de presiones legales por el impacto de la AI en la educación

La compañía tecnológica OpenAI hizo oficial este martes el lanzamiento global de “ChatGPT for Teens” (ChatGPT para adolescentes), una versión especializada de su modelo de inteligencia artificial orientada a usuarios menores de edad que incorpora restricciones de contenido y herramientas de supervisión para padres.

El desarrollo busca adaptar las capacidades habituales del chatbot hacia un entorno de aprendizaje seguro, respondiendo a la creciente preocupación social y de colectivos educativos sobre el impacto de la AI en los jóvenes.

Según la compañía, este nuevo bot tiene las mismas capacidades que el tradicional, pero está "diseñado para ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar nuevas ideas”.

La plataforma implementa un sistema automático de clasificación de usuarios basado en el análisis de más de 2.000 variables de comportamiento, tales como los patrones y horarios de inicio de sesión.

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“Si OpenAI envía una notificación de seguridad, solo comparte la información necesaria para proteger el bienestar del joven”, precisa el comunicado.

En el ámbito formativo, la herramienta incluye funciones diseñadas para incentivar el pensamiento crítico, como un “modo de estudio” que guía al estudiante paso a paso para resolver tareas en lugar de entregar la solución directa en la primera interacción.

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Este movimiento de OpenAI responde al creciente escrutinio regulatorio y a las demandas de colectivos de padres en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, quienes han expresado preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la salud mental y el desarrollo del pensamiento crítico en las aulas.