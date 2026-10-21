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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Dictadura en Venezuela

Jorge Rodríguez dice tras el tercer ciclo del diálogo político que Venezuela mantiene el control sobre los ingresos por la venta de petróleo

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrantes del diálogo político que se desarrolla en Venezuela - Foto: EFE
Integrantes del diálogo político que se desarrolla en Venezuela - Foto: EFE
Por su parte, la presidente de la AN 2015, Dinorah Figuera, anunció la revisión de la Ley de Partidos Políticos, Ley de la Contraloría, Ley Simón Bolívar y Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Este miércoles 21 de octubre se llevó a cabo el tercer ciclo del diálogo político en Venezuela.

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Al respecto, Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional sostuvo: "Culminamos el 3er ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno Nacional y de la AN de 2015".

"Abordamos el fortalecimiento de la democracia y del Poder Judicial, la libertad de expresión, el derecho a la información y la recuperación del oro en el Reino Unido", acotó.

Asimismo, en medio de la rueda de prensa tras el tercer ciclo de conversaciones, el integrante de la dictadura chavista aseveró que Venezuela "mantiene el control total" sobre los ingresos por la venta de petróleo.

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"La verdad y la realidad es que Venezuela, a través de su Ejecutivo nacional y en apego estricto a su Constitución, administra los recursos”, aseveró.

Con ello, Rodríguez intenta desmarcarse de algo que el grueso de la población venezolana comprende: las finanzas de Venezuela están bajo un esquema de cogestión o tutela en el que participan tanto el régimen interino como el Gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, la presidente de la AN 2015, Dinorah Figuera, anunció la revisión de la Ley de Partidos Políticos, Ley de la Contraloría, Ley Simón Bolívar y Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

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Según dieron a conocer ambas delegaciones, la próxima ronda se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre.

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos. Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

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