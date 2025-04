Joven ganó un millón de dólares en la mayor lotería de Venezuela y los internautas le aconsejan emigrar

El Kino, uno de los sorteos más conocidos en Venezuela, parte de la Lotería del Táchira, entregó el pasado jueves el premio más grande nunca antes otorgado en el país.

Robert Parra, residenciado en el estado Carabobo, fue el afortunado en ganar un millón de dólares tras comprobar que tenía todos los números en su cartón.

La entrega del premio fue realizada en la la sede principal de la Lotería del Táchira, junto al notario segundo de San Cristóbal, Pedro Colmenares, además del gobernador Freddy Bernal y la primera dama del estado, Karen de Bernal.

Parra y su esposa llevaban 15 días de matrimonio, y señalaron ser fieles compradores del Kino.

"Acabábamos de cenar y veíamos una serie, cuando me dieron ganas de ir al baño, donde revisando el Instagram me di cuenta que hubo un ganador con 15 números. Yo le pedí a mi señora que me pasara el cartón, y cuando lo veo y coinciden los números, revisando dos veces, me comienzo como a sentir mal. Le dije a ella, que estaba sentada: Párate, párate –lo vio paralizado y blanco-. Es algo que no se puede describir y llevo 48 horas sin dormir", relató.

La noticia generó cientos de comentarios en las redes sociales, donde los internautas le recomendaron emigrar.

Por su parte, para el gobernador chavista, el hito sin precedentes, es evidencia de la supuesta recuperación económica de Venezuela.

"Yo no tengo la idea de lo que es ganarse un millón de dólares así. De verdad debe ser algo indescriptible. Lo más importante, como les he dicho a los tachirense, es que tenemos una lotería que estaba cerrada, colapsada, desvalijada, y ha vuelto a revivir poco a poco. Soñar no cuesta nada, y a veces los sueños se hacen realidad ¡Que viva la Lotería del Táchira!".