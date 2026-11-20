El defensor del Porto, Francisco Moura, protagonizó una desafortunada acción durante el encuentro frente al USC Paredes.

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El defensor envió el balón directamente al fondo de su propia portería en una jugada que sorprendió a todos.

En videos quedó registrado el momento en que el futbolista cometió el error sin tener a ningún rival cerca que lo presionara.

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Tras marcar el autogol, Moura no pudo contener las lágrimas y pidió ser sustituido, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Al margen de lo sucedido, hasta la fecha han ido en aumento las denuncias por amaño de partidos en el fútbol.

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Dicha situación está directamente impulsada por la expansión de las apuestas deportivas en línea, un mercado global que mueve más de un billón de dólares al año y que permite apostar por eventos específicos dentro de un juego.

Según explican organizaciones como FIFPRO y el departamento de integridad de Inside FIFA, el fenómeno dejó de limitarse a arreglar quién gana o pierde para centrarse en microeventos mucho más fáciles de ejecutar sin levantar sospechas inmediatas.