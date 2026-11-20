¿Es el autogol más insólito en la historia del fútbol? Francisco Moura lloró tras marcar en propia puerta
El defensor del Porto, Francisco Moura, protagonizó una desafortunada acción durante el encuentro frente al USC Paredes.
El defensor envió el balón directamente al fondo de su propia portería en una jugada que sorprendió a todos.
En videos quedó registrado el momento en que el futbolista cometió el error sin tener a ningún rival cerca que lo presionara.
Tras marcar el autogol, Moura no pudo contener las lágrimas y pidió ser sustituido, visiblemente afectado por lo ocurrido.
Al margen de lo sucedido, hasta la fecha han ido en aumento las denuncias por amaño de partidos en el fútbol.
Dicha situación está directamente impulsada por la expansión de las apuestas deportivas en línea, un mercado global que mueve más de un billón de dólares al año y que permite apostar por eventos específicos dentro de un juego.
Según explican organizaciones como FIFPRO y el departamento de integridad de Inside FIFA, el fenómeno dejó de limitarse a arreglar quién gana o pierde para centrarse en microeventos mucho más fáciles de ejecutar sin levantar sospechas inmediatas.