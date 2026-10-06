Estremecedor: Reúnen juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmico

Un equipo de voluntarios reunió múltiples juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmico.

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La mayoría de los peluches, muñecos, entre otros juguetes, fueron encontrados entre los escombros en el conjunto Residencias Caribe, del mencionado sector de la costa venezolana.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

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El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas.

Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.