La JEP "puede funcionar con mucho menos, yo diría que con la mitad de ese dinero": exsecuestrado Sigifredo López

El Congreso de Colombia aprobó un recorte de 181.402 millones de pesos al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026. La cifra representa el ajuste definitivo frente al proyecto original presentado por el gobierno nacional.

La propuesta inicial contemplaba 821.803 millones de pesos para la JEP, equivalentes a 260.000 millones de dólares. Tras las deducciones y traslados presupuestales aprobados en los debates parlamentarios, los recursos asignados quedaron en aproximadamente 640.000 millones de pesos, cerca de 202.000 millones de dólares. Este monto evidencia una reducción significativa en comparación con años anteriores.

Posteriormente, el Senado sumó una reducción adicional de 11.402 millones de pesos al presupuesto de inversión. Estos fondos específicos fueron trasladados al Ministerio de Defensa para cubrir el pago de sentencias ejecutoriadas por la muerte de miembros de la Fuerza Aérea colombiana.

Sigifredo López, exdiputado del Valle del Cauca secuestrado por las FARC el 11 de abril de 2002, ha sido uno de los críticos más visibles de la jurisdicción. "La JEP es un monumento a la ineptitud, que se ha gastado 4.2 billones de pesos en 7 años de funcionamiento y solo ha generado cuatro sentencias", afirmó López en declaraciones con NTN24.

El exdiputado también señaló que "esas cuatro sentencias lo que produce un juez penal cualquiera en Colombia en una semana". López fue víctima directa cuando terroristas de las FARC se tomaron las instalaciones de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, y posteriormente le restringieron su autonomía en audiencias de la JEP pese a tener la doble condición de víctima directa y abogado titulado.

Según López, la JEP "puede funcionar con mucho menos, yo diría que con la mitad de ese dinero". El exdiputado argumentó que la Sala de Amnistía e Indulto ya cumplió su función, y que el cuerpo investigativo con 402 personas no ha descubierto verdades más allá de las que la Fiscalía entregó en expedientes.

La Jurisdicción Especial para la Paz recibe presupuesto oficial desde 2018, año en que inició formalmente sus funciones judiciales tras la firma del acuerdo de paz en 2016. El presupuesto inicial fue de 240.000 millones de pesos, aumentando progresivamente hasta alcanzar 744.000 millones en 2025, de los cuales 555.000 millones correspondían a funcionamiento y 189.000 millones a inversión.

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Mientras la JEP advierte que esta contracción presupuestaria afectará el ritmo de avance de las investigaciones, el gobierno y el Congreso defendieron la medida señalando que todas las entidades del Estado deben acogerse a planes de austeridad para cumplir con las metas fiscales. También llamaron a la jurisdicción a avanzar en el cierre de macrocasos y ejecutar los saldos pendientes de manera eficiente.