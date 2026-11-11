NTN24
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Accidente

Frankie Muniz, Malcolm de ‘Malcolm in the Middle’, fue hospitalizado tras estrellar su carro de carreras en Daytona: esto se sabe de su estado de salud

noviembre 11, 2026
Por: David Lozano
Frankie Muniz - AFP
Frankie Muniz - AFP
El choque ocurrió al volante del Mustang Dark Horse R con los colores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que iba a manejar en la competencia.

El actor y piloto Frankie Muniz, protagonista de 'Malcolm el de en medio' ('Malcolm in the Middle'), fue hospitalizado este miércoles tras estrellar su carro de carreras durante una vuelta de práctica en el Daytona International Speedway, en Daytona Beach (Florida), según confirmó Ford, la marca con la que compite.

o

"Frankie Muniz se vio involucrado en un incidente mientras practicaba para el evento Proud to Honor de hoy en el Daytona International Speedway. Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación adicional. Está despierto y alerta", señaló Ford en un comunicado.

El choque ocurrió al volante del Mustang Dark Horse R con los colores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que iba a manejar en la competencia. Las fotos del carro después del accidente mostraron el estado en que quedó el vehículo y los graves daños que sufrió en el capó y el techo.

¿Qué carrera iba a correr Frankie Muniz en Daytona?

Muniz estaba inscrito en la primera edición del Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera de exhibición que Ford organizó para el Día de los Veteranos en el circuito mixto de Daytona. La lista oficial de pilotos reúne a 12 corredores de Ford en seis parejas, una por cada rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A Muniz le correspondía representar a la Fuerza Aérea, junto al piloto Austin Cindric.

Entertainment Tonight, que estaba en el autódromo para entrevistar al actor, informó que los rescatistas tuvieron que cortar el techo del carro para sacarlo y que la pista estaba cerrada al público cuando se produjo el choque.

El mismo canal reportó que Bryan Cranston, el actor que interpretó a Hal, el papá de Malcolm, tenía previsto asistir a la carrera para acompañarlo. La competencia arranca a las 8:00 p. m., hora de Colombia, y será transmitida por USA Network en Estados Unidos.

Cabe resaltar que Muniz corre desde 2025 la temporada completa de la serie de camionetas de la Nascar con el equipo Team Reaume, a bordo de la Ford F-150 número 33. Antes había competido en categorías como la ARCA y la Xfinity Series.

o

En abril volvió a interpretar a Malcolm en la miniserie 'Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta', de cuatro episodios, que se estrenó el 10 de abril en Disney+, con Cranston y Jane Kaczmarek nuevamente en los papeles de sus padres. La serie original se emitió entre 2000 y 2006.

Su relación con Daytona viene de antes de su carrera como piloto. En 2001, con 15 años, manejó el carro de seguridad de las 500 Millas de Daytona, la carrera en la que murió Dale Earnhardt, siete veces campeón de la Nascar, durante la última vuelta.

Temas relacionados:

Accidente

Accidentes

Emergencia

Actor

Artistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Delcy Rodríguez, "La Paseadora": tres aviones para su nuevo viaje mientras Venezuela clama el fin de la tiranía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Lo último de macrooperativos en Colombia: golpe a las Farc de Iván Mordisco y a los comandos de frontera

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

La victoria de María Elvira Salazar dejó un sabor agridulce para el Partido Republicano ¿Por qué?

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Más de Entretenimiento

Ver más
GTA VI - Foto: AFP
GTAVI

Usuarios comienzan a descargar la nueva edición del videojuego Grand Theft Auto antes de que sea habilitado para jugar

Magic Johnson - AFP
Orientación sexual

Magic Johnson hizo dura confesión sobre la orientación sexual de su hijo: “Él me hizo cambiar”

Actores de la serie estadounidense _Glee_-Foto EFE
Disney Plus

La mítica serie ‘Glee’ regresa a Disney+ y Hulu once años después de su último capítulo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Animal Haloween - Foto Canva
Halloween

Halloween en el zoológico: calabazas sorpresa para los animales en Inglaterra

Foto: La Noche
Escándalo

Pacto de Valledupar "tenía beneficiario: Iván Cepeda": senador exige investigar al Gobierno Petro

Sacerdote escucha a un penitente en un confesionario tenuemente iluminado - Foto de referencia: Pexels
Anzoátegui

Dos sacerdotes fueron detenidos en Anzoátegui tras la misa por el natalicio de San José Gregorio Hernández: esto se sabe

Museo de Louvre en París - Foto: EFE
Francia

Los tres museos más importantes de París cerrarán este sábado ante anuncio de nuevas movilizaciones

Integrantes del Instituto Nacional Electoral de México - Foto: EFE
Instituto Nacional Electoral

INE bajo presión: contratos millonarios y presuntas irregularidades sacuden al árbitro electoral

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (AFP)
Aryna Sabalenka

Así reaccionó directivo de importante cadena luego de que uno de sus periodistas hablara de la bielorrusa Sabalenka sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto

Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
Regreso María Corina Machado

El mensaje de María Corina Machado a Delcy Rodríguez, quien habló de elecciones: "El efecto del domingo se está haciendo sentir"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023