Frankie Muniz, Malcolm de ‘Malcolm in the Middle’, fue hospitalizado tras estrellar su carro de carreras en Daytona: esto se sabe de su estado de salud

El actor y piloto Frankie Muniz, protagonista de 'Malcolm el de en medio' ('Malcolm in the Middle'), fue hospitalizado este miércoles tras estrellar su carro de carreras durante una vuelta de práctica en el Daytona International Speedway, en Daytona Beach (Florida), según confirmó Ford, la marca con la que compite.

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"Frankie Muniz se vio involucrado en un incidente mientras practicaba para el evento Proud to Honor de hoy en el Daytona International Speedway. Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación adicional. Está despierto y alerta", señaló Ford en un comunicado.

El choque ocurrió al volante del Mustang Dark Horse R con los colores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que iba a manejar en la competencia. Las fotos del carro después del accidente mostraron el estado en que quedó el vehículo y los graves daños que sufrió en el capó y el techo.

¿Qué carrera iba a correr Frankie Muniz en Daytona?

Muniz estaba inscrito en la primera edición del Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera de exhibición que Ford organizó para el Día de los Veteranos en el circuito mixto de Daytona. La lista oficial de pilotos reúne a 12 corredores de Ford en seis parejas, una por cada rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A Muniz le correspondía representar a la Fuerza Aérea, junto al piloto Austin Cindric.

Entertainment Tonight, que estaba en el autódromo para entrevistar al actor, informó que los rescatistas tuvieron que cortar el techo del carro para sacarlo y que la pista estaba cerrada al público cuando se produjo el choque.

El mismo canal reportó que Bryan Cranston, el actor que interpretó a Hal, el papá de Malcolm, tenía previsto asistir a la carrera para acompañarlo. La competencia arranca a las 8:00 p. m., hora de Colombia, y será transmitida por USA Network en Estados Unidos.

Cabe resaltar que Muniz corre desde 2025 la temporada completa de la serie de camionetas de la Nascar con el equipo Team Reaume, a bordo de la Ford F-150 número 33. Antes había competido en categorías como la ARCA y la Xfinity Series.

En abril volvió a interpretar a Malcolm en la miniserie 'Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta', de cuatro episodios, que se estrenó el 10 de abril en Disney+, con Cranston y Jane Kaczmarek nuevamente en los papeles de sus padres. La serie original se emitió entre 2000 y 2006.

Su relación con Daytona viene de antes de su carrera como piloto. En 2001, con 15 años, manejó el carro de seguridad de las 500 Millas de Daytona, la carrera en la que murió Dale Earnhardt, siete veces campeón de la Nascar, durante la última vuelta.