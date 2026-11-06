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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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El Punto Clave

Algo está cambiando en Venezuela: habla diputada Amelia Belisario que le cantó la tabla a Diosdado

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
La diputada venezolana Amelia Belisario, en entrevista con El Punto Clave, se pronunció sobre los reparos que tiene frente a la Ley contra el Odio en Venezuela. Belisario fue dura en una reciente sesión con Diosdado Cabello sobre quien dijo que hizo un mal uso de la ley Rechazó, además, sustituir las penas de cárcel por multas en la reforma de la Ley contra el Odio, al considerar que esto mantendría la "arquitectura del miedo" que ha caracterizado su aplicación. "Si realmente ellos tienen la voluntad política, usan las dos terceras partes con las que aprobaron la reforma para aprobar una derogatoria", afirmó. A su salida del Palacio Legislativo, Belisario denunció que la normativa ha sido utilizada para criminalizar la libertad de expresión y advirtió que "los venezolanos no pueden tener miedo. Una democracia no se sostiene cuando la gente tiene temor a disentir". Además, expresó sus esperanzas en la consulta pública y defendió la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

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