Informe de inteligencia revela red de campamentos y rutas de narcotráfico del ELN en Venezuela

De acuerdo con un reciente informe de inteligencia de las autoridades colombianas y conocido por Noticias RCN, revela una red de refugios y rutas del narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano. De acuerdo con lo expuesto en el documento, esta organización criminal tendría en Venezuela campamentos, pistas aéreas clandestinas y corredores estratégicos en la frontera colombo-venezolana, para movilizarse y la comercialización de droga, siendo su mayor concentración el estado de Apure.