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Lunes, 19 de octubre de 2026
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CAF

"La prioridad es la seguridad": Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF, anuncia financiación de proyectos en ciudades de Iberoamérica que cumplen 500 años

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF, aseguró que ya está trabajando con los alcaldes de Lima y Bogotá, entre otros.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentó en Madrid su Estrategia Alianza Ciudades Iberoamérica 500+, un programa diseñado para ampliar los programas de inversión social en ciudades de la región que han cumplido o están próximas a cumplir 500 años de fundación.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF, explicó durante el encuentro de alcaldes iberoamericanos que "la idea de esta red es ayudarlos a que usen ese patrimonio para la transformación de sus actividades económicas, generar empleo, aprovechar para crecer y para hacerlas más productivas".

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La iniciativa busca aprovechar el valor patrimonial de estas ciudades históricas para impulsar su desarrollo económico y social.

“Vamos a financiar proyectos de servicios públicos, arreglo de patrimonios y seguridad”, resaltó.

Según Díaz Granados, "en el caso de las alcaldías de América Latina y del Caribe, la prioridad aparcada por muchos alcaldes es la seguridad".

En este sentido, la CAF ya está trabajando con los alcaldes de Lima y Bogotá, entre otros, "para hacer financiamientos apuntando justamente a las mejoras de seguridad en tecnología con mejor atención y prevención para el tratamiento juvenil".

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El cambio climático representa otro desafío central que abordará la estrategia. "Necesitamos servicios públicos más resilientes, agua, saneamiento, energía", señaló el presidente de la CAF, anticipando los efectos del fenómeno de El Niño.

La institución preparará un paquete de trabajo específico con los alcaldes participantes para fortalecer la infraestructura urbana frente a estos retos ambientales.

En cuanto al panorama político regional, el presidente de la CAF subrayó que los desafíos de América Latina "no responden a ideologías, responden a una realidad de esperanza y de confianza de las sociedades en la respuesta efectiva de los gobiernos". Destacó que el objetivo principal es "erradicar la pobreza en esta generación en América Latina y el Caribe y cerrar las brechas de desigualdad".

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