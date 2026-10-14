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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Verónica Alcocer

"Las conductas que se han pretendido atribuirme son completamente ajenas": así se pronunció Verónica Alcocer por primera vez tras señalamientos en su contra

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La ex primera dama Verónica Alcocer-Foto: EFE
La ex primera dama Verónica Alcocer-Foto: EFE
La ex primera dama de la Nación acudió formalmente ante el fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, para solicitar claridad sobre la apertura de indagaciones penales en su contra.

La ex primera dama de la Nación Verónica Alcocer rompió el silencio este miércoles a través de un pronunciamiento público y formal para hacer frente a los señalamientos en su contra vinculados con supuestas irregularidades durante sus desplazamientos a territorio venezolano.

A través de un derecho de petición dirigido al fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, la abogada y figura pública solicitó información precisa sobre los números de radicación y los despachos asignados para atender las declaraciones emitidas recientemente por Eva Ferrer Galcerán.

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En su solicitud institucional, la expareja del expresidente Gustavo Petro desmintió categóricamente cualquier vinculación con actos al margen de la ley, con la precisión de que sus únicos viajes al país vecino ocurrieron en el marco de dos comisiones oficiales debidamente documentadas durante el año 2023.

“Reitero mi plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y mi confianza en que una investigación seria, objetiva e independiente, fundada en pruebas legalmente obtenidas y valoradas con respeto por las garantías constitucionales, permitirá establecer la verdad y demostrar que las conductas que se han pretendido atribuirme son completamente ajenas a mi actuación personal”, sostuvo Verónica Alcocer en el documento radicado ante el ente de control.

 

El equipo legal de la ex primera dama, liderado por el penalista Ricardo Gaviria Ramírez, inició la recopilación de material probatorio y análisis forense con el fin de desvirtuar las versiones de prensa y ponerse a entera disposición de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

La formalización del proceso en las instancias judiciales profundiza el debate social respecto a la fiscalización y probidad de los exfuncionarios del gobierno anterior.

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El avance de las diligencias en la Fiscalía General de la Nación determinará el curso de la indagación previa, en medio del férreo compromiso de las instituciones del Estado por esclarecer cualquier hecho de posible corrupción.

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