"Tendrá que dar las evidencias en Colombia o en Estados Unidos": asegura el abogado de Eva Ferrer, quien señala a Verónica Alcocer de tráfico

La exasesora española Eva Ferrer deberá presentar ante las autoridades judiciales colombianas las pruebas que sustentan sus graves denuncias contra Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, según confirmó su abogado, Johnny Batalla Mena.

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Ferrer acusó públicamente a la ex primera dama de utilizar aviones oficiales para el tráfico de drogas y armas.

"Eva Ferrer tiene pruebas, tiene cómo entregarles a las autoridades colombianas o incluso, en caso de que sea requerida por la justicia internacional, como la de los Estados Unidos", aseguró Batalla Mena durante una entrevista.

El abogado enfatizó que el sistema penal colombiano se basa en evidencias robustas que puedan corroborar los testimonios presentados.

Las declaraciones de Ferrer, publicadas en la revista Semana, provocaron una airada reacción del presidente Petro, quien calificó las acusaciones como "la peor canallada" y "tamaña calumnia".

"El único sustento de tamaña calumnia es que la señora que entrevista a la revista solo dice que alguien se lo dijo y no más, miserables e irresponsables", declaró el exmandatario colombiano, quien anunció que sus hijas demandarán al propietario de la revista.

Del mismo modo, Batalla Mena explicó que la Fiscalía colombiana tiene la obligación de actuar de oficio ante lo que constituye una "noticia de crímenes".

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Un representante a la Cámara del Centro Democrático ya radicó una denuncia formal sobre el caso. "La Fiscalía tendrá el deber de llamarla a esclarecer estos hechos que ella efectivamente denuncia en la entrevista", indicó el abogado.

Hasta el momento, el equipo legal de Ferrer ha recibido únicamente una citación de la Procuraduría, ante la cual deberá declarar y aportar las evidencias en su poder.

"Ella tendrá que llevar ese conjunto de elementos de prueba para poder acreditar su dicho", reiteró Batalla Mena, subrayando que estas pruebas no pueden debatirse en los medios de comunicación, sino en el marco de una investigación penal formal.

Sobre la decisión de hacer públicas las acusaciones antes de acudir directamente a la Fiscalía, el abogado explicó que fue una determinación personal de Ferrer, motivada por temores relacionados con su seguridad. "Tomen la decisión, ella misma, de ir a hacer público todos estos hechos porque temen por su vida", señaló.

Paralelamente, el abogado Juan Carlos Portilla, experto en derecho internacional, presentó tres denuncias contra Verónica Alcocer y está gestionando que las autoridades estadounidenses inicien una investigación que podría derivar en una solicitud de extradición.