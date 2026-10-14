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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Verónica Alcocer

El Departamento de Estado de EE. UU. se pronuncia sobre graves señalamientos contra Verónica Alcocer: "Estamos al tanto de los reportes"

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Verónica Alcocer y Gustavo Petro - Foto: EFE
Verónica Alcocer y Gustavo Petro - Foto: EFE
El Gobierno de Donald Trump envió a NTN24 una respuesta sobre las acusaciones contra la exesposa de Gustavo Petro.

Las nuevas revelaciones contra la ex primera dama de Colombia y exesposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, por presunto tráfico de drogas y armas provocaron recientemente la reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según denunció en la revista Semana Eva Ferrer, exasesora cercana al gobierno Petro y a la ex primera dama, Alcocer habría utilizado un avión oficial para transportar droga a Venezuela y trasladar millones de dólares a Colombia.

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En respuesta a NTN24, el Departamento de Estado aseguró que se encuentra al tanto de las denuncias realizadas por Ferrer en las últimas horas.

“Estamos al tanto de los reportes que señalan que Verónica Alcocer usó un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresó con 2,5 millones de dólares”, indicó.

Precisó que el 24 de octubre de 2025, “la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Alcocer en su lista de sancionados, de conformidad con la Orden Ejecutiva, que se dirige contra personas extranjeras implicadas en el tráfico ilícito de drogas a escala mundial”.

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A su vez, resaltó la cercanía de la administración de Donald Trump con el gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Las administraciones de Trump y De la Espriella están revitalizando conjuntamente la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia y profundizando en la colaboración en materia de seguridad y economía”, aseveró.

Cabe resaltar que tanto la Fiscalía como la Procuraduría anunciaron el martes llamados contra Alcocer por las denuncias hechas por su exasesora.

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