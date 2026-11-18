La ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no para. Los 'eternos rivales' protagonizaron el pasado martes 17 de noviembre un electrizante duelo.

Los Navegantes del Magallanes se impusieron ante los Leones del Caracas, 11-8, en un trámite que llegó hasta las diez entradas. El compromiso se disputó en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

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Con este triunfo, 'la nave turca' acortó distancia en la parte alta de la tabla de clasificación de la 'pelota criolla'.

Caribes de Anzoátegui se mantiene en lo más alto de la clasificación con 17 victorias y nueve derrotas.

En el segundo puesto aparecen los Tigres de Aragua, que también suman 17 triunfos, pero con 11 reveses.

Los Leones del Caracas ocupan la tercera casilla con récord de 17-12, mientras que los Navegantes del Magallanes ascendieron al cuarto puesto tras conseguir su victoria número 14 en 28 compromisos.

Los Cardenales de Lara aparecen en la quinta posición con balance de 13 triunfos y 13 derrotas. Por su parte, en el sexto peldaño están los Tiburones de La Guaira, con 13 victorias y 15 reveses, seguidos por los Bravos de Margarita (puesto 7), que acumulan 12 triunfos y 17 derrotas.

En el último lugar (8) se encuentran las Águilas del Zulia, con nueve juegos ganados y 21 perdidos.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.