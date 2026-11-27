La Selección Colombia se Talla Baja de fútbol se hizo viral durante los últimos días y no precisamente por lo deportivo.

El combinado cafetero fue protagonista de una trifulca que se formó durante el encuentro ante Marruecos y que le dio la vuelta al mundo.

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En las últimas horas, los jugadores rompieron el silencio y se pronunciaron sobre lo sucedido en aquel encuentro.

Alexis Calvo, presidente del equipo, explicó que los jugadores marroquíes estaban molestos porque Colombia pudo empatar el encuentro.

"Ellos estaban un poco molestos porque el partido se empató y vinieron a agredirnos y toda acción tiene una reacción", indicó Calvo.

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"Los muchachos se defendieron", añadió.

Uno de los jugadores que estuvo en cancha reconoció haber reaccionado con violencia ante sus rivales. "El partido se puso se puso muy intenso, en parte sí di pata y puño", reconoció.

Según las imágenes que comenzaron a circular, el altercado se produjo cuando varios jugadores colombianos festejaban el empate frente al seleccionado anfitrión. En ese momento, un futbolista marroquí se acercó a recriminarles y comenzó un cruce de empujones que rápidamente escaló a golpes de puño y manotazos.

La situación se salió de control y varios integrantes de las dos delegaciones terminaron involucrados. Aunque los árbitros y miembros de los cuerpos técnicos intentaron separar a los jugadores, fue necesaria la intervención de la Policía para controlar el enfrentamiento y evitar que pasara a mayores.

La Tricolor quedó eliminada este jueves luego de caer ante Bolivia en tanda de penaltis en la fase de cuartos de final.