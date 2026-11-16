Gustavo Petro
Programa: La Tarde
Petro en el ‘Ojo del Huracán’: lo acusan de reunirse con políticos acusados de narcotráfico en Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó al expresidente colombiano Gustavo Petro de haberse reunido en Manta, en 2025 con dos políticos detenidos en Panamá y requeridos por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas. Noboa aseguró que le entregó la información a la Fiscalía ecuatoriana y que existen indicios claros de contactos con personas vinculadas al crimen organizado en Ecuador. Petro debe dar explicaciones al respecto, dijo el mandatario ecuatoriano en una entrevista.