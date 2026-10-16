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Abelardo de la Espriella

"Les voy a dar la bienvenida a la Patria Milagro": Abelardo de la Espriella anunció objetivos de alto valor en San Andrés y ordenó traslados de reos desde la isla a cárceles de máxima seguridad

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella (AFP)
El mandatario enfatizó que el Estado no tolerará que los centros de reclusión insulares sean utilizados como centros de mando para seguir delinquiendo.

En el marco de su visita institucional al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió, en una alocución oficial, a las acciones para combatir las redes de extorsión y delincuencia común que afectan a los residentes y comerciantes insulares.

El mandatario enfatizó que el Estado no tolerará que los centros de reclusión insulares sean utilizados como centros de mando para seguir delinquiendo.

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Voy por ustedes y voy a darles la bienvenida a la Patria Milagro. La Patria Milagro es la que le resuelve los problemas a la gente de bien, pero también la que le hace caer todo el peso de la ley a los bandidos”, aseveró De la Espriella.

Asimismo, el presidente precisó los nombres de los objetivos de alto valor para las autoridades, entre los que se encuentran Edilberto Archibald García (alias Ñoño), Omijael Archibald Stephens, Jaider Tapia Corrales, Yadurley Tapias Corrales y Marlon Gómez Hodgson.

Respecto a la situación de los implicados, el jefe de Estado aclaró que parte de los mencionados se encuentran privados de la libertad en el establecimiento penitenciario de la isla, mientras que otros son buscados por la Policía Nacional y la Armada Colombiana.

Cabe resaltar que el mandatario también ordenó al Inpec efectuar un traslado penitenciario inmediato hacia el interior del país en los próximos días, con el propósito de interrumpir las dinámicas de extorsión en el territorio.

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Quien delinque en San Andrés, quien extorsiona en San Andrés y hace fechorías en San Andrés y es judicializado, no se va a quedar en San Andrés. Lo voy a mandar a Cómbita para que disfruten el delicioso clima de Cómbita; así que con nosotros no es jugando”, sentenció el mandatario, al señalar que las celdas de máxima seguridad en Boyacá recibirán a los procesados a partir de la próxima semana.

Con este anuncio, el Gobierno nacional planea reforzar la estrategia de seguridad ciudadana en el archipiélago, tras las intervenciones administrativas realizadas en la infraestructura de salud y servicios del departamento insular.

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