"¡Ad astra!": así fue el saludo de pilotos desde el cielo y en impresionantes aviones Kfir a Abelardo de la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, mostró en sus redes sociales el saludo que recibió desde el aire por parte de pilotos de aviones de combate Kfir, durante el inicio de su jornada oficial en la isla de San Andrés.

“¡Ad astra, Fuerza Aeroespacial Colombiana!”, escribió el mandatario al compartir el registro, en el que resaltó la maniobra de los pilotos y el simbolismo del gesto durante su visita al archipiélago.

De la Espriella describió el saludo como un “inmenso honor” y expresó su admiración por quienes operan las aeronaves militares. “Ver a estos héroes surcar nuestros cielos con semejante gallardía, disciplina y precisión es motivo de profundo orgullo y admiración”, indicó.

En su publicación, el presidente vinculó el saludo con la defensa del territorio colombiano y la labor de la Fuerza Aeroespacial. Agradeció a los pilotos por custodiar “desde las alturas cada rincón del territorio nacional” y cerró su mensaje con las expresiones “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”.

La publicación coincidió con la agenda regional que De la Espriella realizó este viernes en San Andrés, donde encabezó un consejo de seguridad y actividades de su programa de Gobierno Milagro en las regiones, según notificó la Presidencia.

Los Kfir son aviones de combate usados por Colombia en misiones de defensa y control del espacio aéreo. Las aeronaves tienen presencia en operaciones militares y sobrevuelos en distintas regiones del país.