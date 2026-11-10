Español rompe récord Guinness de vuelo al ser disparado a 180 km/h desde una catapulta gigante

El piloto de deporte aéreo extremo y atleta español Dani Román, en compañía del especialista francés Fred Fugen, desafió los límites del vuelo humano al establecer dos récords mundiales Guinness tras ser impulsados mediante una catapulta mecánica de 60 metros instalada dentro de la chimenea de Trbovlje, en Eslovenia.

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La proeza técnica, desarrollada tras dos años y medio de rigurosos trabajos de ingeniería por parte del equipo esloveno DD Squad, permitió a los atletas acelerar de cero a 180 km/h en apenas 2,15 segundos, para salir disparados verticalmente hacia el cielo antes de iniciar su fase de caída libre.

En la hazaña deportiva, Dani Román conquistó de manera individual el récord correspondiente a la mayor altura alcanzada mediante una catapulta humana, con el registro de un ascenso vertical de 100,36 metros desde el instante preciso de su liberación.

“Entonces, de repente, pasas de cero a 180 km/h en dos o tres segundos y sales disparado verticalmente hacia arriba, fuera de la chimenea. Sigues subiendo y subiendo hasta que, de pronto, tienes la sensación de que todo a tu alrededor se mueve a cámara lenta, antes de empezar a acelerar de nuevo hacia abajo”, explicó el deportista extremo Dani Román al describir la experiencia.

Posteriormente, en la modalidad de lanzamiento simultáneo, la dupla integrada por Román y Fugen pulverizó la marca de mayor altura combinada al totalizar 151,72 metros de ascenso conjunto, lo cual reescribe las técnicas tradicionales de los saltos B.A.S.E. mediante la integración de sistemas mecánicos de propulsión inicial.

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La seguridad y el control riguroso constituyeron factores fundamentales durante todo el desarrollo del proyecto, con la ejecución previa de pruebas exhaustivas para garantizar que el sistema respondiera con total garantía a las altas exigencias físicas y mecánicas del lanzamiento desde la emblemática chimenea industrial.