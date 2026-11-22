Ataque terrorista contra base militar en Colombia: Abelardo de la Espriella respondió con un "Pagarán con sangre"

En Colombia no cesan las represalias de las organizaciones criminales contra la fuerza pública y la población civil. Recientemente, en el departamento del Cesar, fue atacada con explosivos una base militar, un hecho que dejó un soldado muerto y dos heridos, desatando el miedo y el terror en la población. Tras este atentado terrorista, el presidente Abelardo de la Espriella envió un contundente mensaje a los criminales, a quienes dejó claro que no habrá tregua, que cada acción tendrá una reacción contundente por parte de las autoridades.