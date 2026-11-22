Los ciudadanos de Estados Unidos deberían esperar más interrupciones y fallos tecnológicos a medida que las empresas y las agencias gubernamentales reemplacen los sistemas obsoletos, dijo el domingo el principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos.

"Y como parte de esa actualización continua, vamos a tener fallos, interrupciones y problemas en el servicio", precisó el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, al programa "State of the Union" de CNN.

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"Eso va a suceder", afirmó, en lo que podría significar una nueva ola de preocupaciones de los usuarios a nivel global.

Clayton fue entrevistado en programas de noticias matutinos del domingo, días después de que el presidente Donald Trump atribuyera una reciente serie de fallas tecnológicas a las actualizaciones de los sistemas tecnológicos de las empresas.

Clayton afirmó que las actualizaciones eran necesarias para mejorar el rendimiento y la ciberseguridad, pues los avances tecnológicos sobrecargan los sistemas más antiguos.

Una serie de fallos tecnológicos este mes interrumpieron sistemas críticos de Estados Unidos, incluyendo la suspensión de los viajes aéreos en todo el país, una interrupción del servicio de Microsoft que afectó a los servicios de correo electrónico, un fallo técnico que afectó a varios bancos importantes y una interrupción temporal de la red de la Agencia de Seguridad Nacional.

En declaraciones al programa "This Week" de la cadena ABC, Clayton reiteró sus afirmaciones anteriores de que esos cortes de energía no fueron el resultado de acciones coordinadas o patrocinadas por el estado, sino que los atribuyó a mejoras técnicas.

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Clayton se negó a comentar los detalles de los informes separados sobre ciberataques contra el FBI y el Departamento de Agricultura, y dijo que espera que los investigadores proporcionen respuestas "a su debido tiempo".