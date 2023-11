“Lo más seguro es que los voceros del gobierno de Venezuela descalificarán al tribunal de la CPI”: Simón Gómez Guaimara, profesor de derecho internacional

Este martes, la Corte Penal Internacional (CPI) realizó la primera de dos audiencias de apelación, luego de que el régimen de Nicolás Maduro presentara un recurso para frenar la decisión de reanudar las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en las protestas gubernamentales de 2017.

El juez Marc Perrin de Brichambaut dio inicio a la audiencia poniendo en contexto el caso de Venezuela y solicitando a las partes que eviten referirse a las partes clasificadas de la investigación, debido al carácter público de la sesión.

La oficina de las víctimas de la CPI coincidió en que Venezuela no investiga ni investigará los crímenes que se cometieron en dichas marchas de 2017 en las que murieron más de 100 personas.

"La posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos (...) si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas", aseveró.

Para hablar sobre este tema, Simón Gómez Guaimara, profesor de derecho internacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El profesor de derecho internacional acotó: “Es la primera vez que la CPI convoca a una audiencia en esa etapa de los procedimientos. Esta audiencia que hoy vimos, y que seguiremos viendo, hace una suma de transparencia, porque las víctimas han observado la falta de pudor del régimen que ha sostenido, a manera de burla, que en Venezuela no han ocurrido los crímenes que todos los venezolanos hemos sufrido y presenciado”.

“Esa observación que hacen la sociedad venezolana, hoy y mañana, y la comunidad internacional, es de suma importancia porque el régimen va a recibir el pago por el precio por el hecho de mantener esa conducta frente a la Corte Penal Internacional”, añadió.

El invitado añadió que “lo más seguro es que los voceros del gobierno descalificarán al tribunal” y que “lo que el gobierno está haciendo es jugar a un cálculo de manejo de tácticas para dilatar continuamente el proceso”.