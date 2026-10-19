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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Elecciones en Brasil

Lula pasa de ámbito político a los ataques personales y califica de “miliciano” a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta en Brasil

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro-Foto EFE
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro-Foto EFE
El mandatario brasileño calificó de incómodo el encuentro televisivo con el aspirante opositor, con duras críticas hacia sus vínculos familiares y su trayectoria política en la recta final de la campaña.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este lunes malestar tras el primer debate cara a cara sostenido con el opositor Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 25 de octubre, hasta el punto de calificar al contendiente como un representante de grupos paramilitares.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el líder del Partido de los Trabajadores relató la tensión vivida durante el encuentro televisado del domingo, en el que ambos candidatos cruzaron duras acusaciones de corrupción en medio de una campaña polarizada tras los resultados de la primera vuelta.

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“Les confieso que me sentí muy incómodo de participar en un debate con un miliciano, una persona descalificada, de la que no es posible sacar ni una sola media verdad”, aseveró el gobernante brasileño al cuestionar la preparación y la honorabilidad del hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

“No pueden confiar en una persona que nunca ha viajado en autobús, que nunca ha conocido el trabajo en una fábrica, que nunca ha trabajado y que no sabe lo que es una cartilla de trabajo”, agregó el izquierdista en su alocución pública.

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La polarización discursiva entre los aspirantes consolida un escenario de máxima confrontación política ante la cita con las urnas en la segunda vuelta electoral, donde la ciudadanía no solo elegirá un programa de gobierno, sino el rumbo democrático del país.

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