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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Alicia Machado

Alicia Machado rompe a llorar al recordar una fobia: "la verdad, no puedo"

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Alicia Machado, exreina de belleza - Foto: EFE
Alicia Machado, exreina de belleza - Foto: EFE
La situación terminó afectándola emocionalmente y la llevó a recordar una experiencia dolorosa de su niñez.

La exreina de belleza venezolana Alicia Machado vivió un momento de vulnerabilidad durante su participación en el reality show 'Juego de Villanos'.

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La también actriz y empresaria no pudo contener las lágrimas al explicar el rechazo y el miedo que siente al caminar por las calles de la villa.

Frente a las cámaras, Machado manifestó que el lugar le provoca sensaciones de asco y repugnancia, especialmente por las condiciones de suciedad y la presencia de insectos, entre ellos cucarachas.

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La situación terminó afectándola emocionalmente y la llevó a recordar una experiencia dolorosa de su niñez.

"Yo puedo aventarme, tirarme y hacer lo que sea, pero no puedo tocar cucarachas", dijo Machado.

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Luego, acotó: "La verdad, no puedo, les tengo mucha fobia a esos animales", expresó con evidente sensibilidad.

La situación se registró durante las dinámicas de convivencia del comentado programa, en el que los participantes deben afrontar distintas pruebas.

Machado, vale recordar, ha participado en más de una decena de reality shows a lo largo de su carrera televisiva.

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