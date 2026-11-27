James Cameron parece tener motivos para seguir confiando en el futuro de Avatar. Luego de las dudas que surgieron sobre la continuidad de la franquicia, Disney volvió a incluir la cuarta entrega de la saga en su programación cinematográfica y mantiene la fecha prevista para su estreno.

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La cuarta película de la saga llegará a las salas de cine el 21 de diciembre de 2029, una noticia que renueva las expectativas de los seguidores del universo de Pandora.

El anuncio se conoció durante una presentación corporativa de Disney realizada en Buenos Aires, Argentina, donde el estudio dio a conocer algunos de los proyectos que forman parte de su futura programación cinematográfica.

Cabe resaltar que entre los títulos destacados también aparecieron producciones como Black Panther 3 y Los Increíbles 3. Sin embargo, la presencia de Avatar 4 se convirtió en una de las novedades de la presentación, especialmente después de las dudas que surgieron alrededor de la continuidad de la franquicia tras el estreno de Avatar: Fuego y ceniza.

Aunque la tercera película consiguió recaudar cerca de 1.486 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con los registros de taquilla, sus resultados quedaron por debajo de los alcanzados por Avatar: El sentido del agua, que superó los 2.334 millones de dólares.

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Sin embargo, esta diferencia entre las dos últimas entregas de la saga no ha impedido que Disney mantenga su apuesta por el universo de los Na’vi, una historia que, desde su primera película en 2009, se convirtió en un fenómeno internacional gracias a sus innovaciones tecnológicas, sus efectos visuales y sus escenarios fantásticos.

Si bien es cierto que todavía no se conocen demasiados detalles sobre la próxima entrega de la franquicia, Cameron ha compartido algunos adelantos sobre las sorpresas que podrían llegar con su nuevo lanzamiento.

De acuerdo con el director y guionista canadiense, Avatar 4 tendría un importante salto temporal de aproximadamente seis años en su historia, que plantearía nuevos retos para la familia Sully.

Por otro lado, James Cameron dio a conocer que algunas escenas ya habían sido filmadas durante las producciones anteriores, justamente con el propósito de conservar la continuidad de los personajes más jóvenes y evitar que el paso del tiempo afectara la historia.

El cineasta explicó que esta decisión estuvo relacionada con el crecimiento de los actores infantiles, pues necesitaba grabar determinadas secuencias antes del salto temporal que tendrá lugar en la cuarta película. De esta manera, parte de la historia ya quedó registrada y todavía resta filmar el desarrollo posterior a ese cambio en la línea temporal.