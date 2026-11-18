La selección de Argentina venció a Costa Rica en un partido amistoso internacional disputado este martes 17 de noviembre.

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La 'Albiceleste' goleó al 'conjunto tico' en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba 7-0.

Una de las figuras del encuentro fue el mediocampista ofensivo Nico Paz, a quien muchos aficionados argentinos consideran el "heredero de Messi".

Luego de marcar dos tantos en dicho duelo, Paz fue entrevistado sobre el terreno de juego para dar sus impresiones.

Al margen de las declaraciones, los fanáticos del fútbol abrieron un curioso debate en redes sociales que tiene que ver con el acento de Paz.

"No se escucha argentino, me sorprende ese cantadito", dijo un usuario en la red social X (Twitter).

"Argentina se ha quedado con el jugador, pero el acento es de Canarias (comunidad autónoma española)", expresó otra usuaria, también en X.

"Acento canario, su papá jugó en el Tenerife en una de las épocas doradas del club", afirmó otro usuario.

Según trasciende, el jugador del Como 1907 de la Serie A de Italia mantiene su marcado acento canario debido a su crianza en España.

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A pesar del debate, el mediocampista de 22 años ha manifestado su orgullo por representar a la 'Albiceleste'.