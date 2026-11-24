La justicia paraguaya marcó un nuevo giro en el escándalo financiero que sacude al país sudamericano tras la detención este lunes en Asunción de Francisco Peña, hermano del destituido expresidente Santiago Peña, y de su esposa, Rocío Caballero Bosch, acusados de lavado de activos y administración en provecho propio dentro de la investigación por la intervención del Ueno Bank.

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Funcionarios de la Policía Nacional aprehendieron a Francisco Peña cuando intentaba salir de su residencia en el exclusivo barrio Los Laureles de la capital paraguaya, donde una patrulla policial bloqueó su vehículo para impedir su salida, mientras Caballero Bosch se presentó de forma voluntaria junto a su abogado en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Las detenciones ocurrieron tras allanamientos realizados el sábado a una empresa en la que se incautó documentación sobre una presunta operación simulada de compraventa efectuada en 2023 por la firma Pear SRL con la entonces Financiera Ueno, diligencia impulsada por el testimonio del exvicepresidente segundo de la entidad, Julio Rey en prisión preventiva, quien vinculó dicha sociedad con Francisco Peña en la adquisición de un predio de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por cerca de 3 millones de dólares.

El proceso judicial rodea la intervención ordenada por el Banco Central desde el 3 de noviembre sobre Ueno Bank, entidad que administraba recursos del Instituto de Previsión Social, cuatro cajas de jubilados e instituciones públicas con más de 2,94 millones de clientes, expediente por el cual también permanecen detenidos su extitular Carlos Carvallo y tres exdirectivos, al tiempo que el expresidente Peña enfrenta imputaciones por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Peña recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional su destitución, bajo el argumento de que se vulneró su derecho a la defensa, acción presentada ante la Sala Constitucional por su abogado, Ricardo Preda, con el fin de obtener la nulidad del juicio político.

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La defensa sostiene que el expresidente solicitó 72 horas para preparar sus descargos, pero el Senado rechazó el pedido y otorgó solo 12 horas, motivo por el cual Peña no asistió al juicio y delegó su representación en Preda y en el abogado Adolfo Ferreiro, además de alegar que la destitución era nula porque había dimitido previamente, aunque el Parlamento no se pronunció sobre la renuncia al quedar sin cuórum la sesión correspondiente.