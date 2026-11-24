Jannik Sinner aseguró que se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha, una decisión que pone en duda su participación en el inicio de la temporada 2027 y, sobre todo, en el Abierto de Australia, previsto para enero.

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El propio tenista italiano comunicó la noticia por medio de sus redes sociales y detalló que la cirugía llegó después de varios meses tratando de solucionar el problema sin recurrir a una operación.

“Durante los últimos meses, junto con mi equipo, hemos intentado todo para tratar mi lesión sin cirugía”, escribió Sinner en su cuenta de Instagram. El jugador explicó que, pese al principio hubo avances alentadores, su rodilla no respondió como esperaban.

“Después de algunos avances muy alentadores al principio, mi rodilla lamentablemente no respondió como todos esperábamos. Por eso hoy me sometí a una pequeña operación para mejorar la condición de mi banda iliotibial”, añadió el italiano.

La intervención estuvo dirigida a tratar un problema en la banda iliotibial, una estructura de tejido que recorre la parte externa del muslo y llega hasta la rodilla. El procedimiento fue hecho por el especialista finlandés Lasse Lempainen, según los reportes publicados del caso.

El Abierto de Australia empezará el 17 de enero de 2027 y la presencia de Sinner dependerá de cómo avance su recuperación. El italiano expresó su intención de regresar a la competición, pero la intervención y el proceso de rehabilitación hacen incierta su participación.

El jugador igualmente dejó claro que no quería apresurar su retorno. La prioridad ahora va ser recuperarse completamente y evitar que el problema físico se transforme en una lesión de mayor gravedad.

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Sinner no juega un partido oficial desde julio, cuando defendió con éxito su título de Wimbledon y conquistó su quinto trofeo de Grand Slam. Desde entonces, los inconvenientes físicos condicionaron su calendario y lo apartaron de varios compromisos importantes.

La operación prolonga la incertidumbre acerca del regreso del italiano, de 25 años, a las canchas. De momento, no hay una fecha oficial para su vuelta ni se confirmó cuánto tiempo va a necesitar para completar la rehabilitación.