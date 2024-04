Maduro a Biden: "Si tú quieres, yo quiero; si tú no quieres, yo no quiero"

Nicolás Maduro anunció este lunes que Venezuela continuará con su “marcha económica” con o sin la licencia de Estados Unidos, nación que informó no renovará la licencia temporal que alivió sanciones al sector del petróleo y el gas en Venezuela.

Así lo informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que puntualizó que la medida se tomó tras no ver avances en los acuerdos con el régimen Nicolás Maduro sobre la realización de elecciones libres y justas este año.

"A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024", dijo el portavoz.

Ante esto, Maduro explicó durante su intervención en su programa semanal de televisión: “Nosotros vamos a seguir, con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa. Venezuela va a seguir su marcha económica. Nadie nos va a parar, señores gringos”.

Además, acusó a la administración de Joe Biden de querer “chantajear” con amenazas el retiro de la licencia que le ha permitido a Caracas poder comercializar sin ningún tipo de problemas “su crudo en los últimos seis meses”.

Algo con lo que, según Maduro, es un método “colonialista” que busca “tutelar la industria petrolera” en el país.

Maduro señaló que Venezuela ha tomado su propio modelo económico, por lo que no dependen de los “gringos”, quienes “quieren hacer daño", para dañar la economía del país "porque estamos en elecciones, en campaña electoral”.

No obstante, el líder del régimen venezolano acotó que está dispuesto a conversar con el gobierno de Biden, con quien tuvo una videoconferencia de la que no quiso dar detalles.

“Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores, le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: ‘If you want, I want. If you don't want, I don't want’, en caraqueño: ‘Si tú quieres, yo quiero; si tú no quieres, yo no quiero’”, expresó Maduro.

Antes del anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Maduro había alegado que el Gobierno de Biden había incumplido con el levantamiento de las sanciones.

El gobierno demócrata de Estados Unidos levantó sanciones al sector energético y al oro venezolano en octubre de 2023, tras un acuerdo alcanzado entre el gobierno venezolano y la oposición en un proceso paralelo en el que media Noruega.