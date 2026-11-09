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Abelardo de la Espriella

"460 kilogramos de democracia": presidente De la Espriella firmó con especial mensaje la bomba que fue lanzada sobre guerrilleros

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA
Foto: Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA
El presidente colombiano advirtió que mantendrá la ofensiva militar en la región.

Una operación militar en zona rural de Tibú, Norte de Santander, resultó en la captura de seis personas y la muerte de cuatro integrantes de la estructura 33 de la facción de Calarcá, según anunció el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

Entre los capturados se encuentra alias 'Barba Chivo' o 'Costeño', identificado como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias 'Andrey Avendaño', señalado como máximo líder de la estructura 33.

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Según información oficial, este individuo acumula aproximadamente 11 años liderando confrontaciones armadas en la región de Tibú.

"¡En Colombia la autoridad se respeta!", declaró De La Espriella en su cuenta de la red social X, donde detalló los resultados de la operación NOAH, ejecutada conjuntamente por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. El mandatario afirmó que se trata del "primer cabecilla narcoterrorista que sobrevive a uno de los bombardeos" que ha autorizado.

La operación incluyó la incautación de siete fusiles y 15 granadas para drones, además de la afectación de tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de la organización criminal.

Los campamentos estaban ubicados en la región del Catatumbo, zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales.

El presidente colombiano advirtió que mantendrá la ofensiva militar en la región. "No vamos a permitir que sigan convirtiendo el Catatumbo en su refugio del terror", expresó De La Espriella, quien ordenó continuar con operaciones para "golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio".

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La estructura 33 de la facción de Calarcá opera en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, una zona caracterizada por cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico. Las autoridades colombianas señalan que estos grupos mantienen disputas territoriales que afectan a la población civil.

"Cada día estamos más cerca de todos aquellos que atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos", manifestó el mandatario, quien concluyó su mensaje con la frase: "¡No habrá tregua contra el narcoterrorismo!", agregó.

En la publicación, el presidente mostró que escribió un mensaje para los criminales en una de las bombas que la Fuerza Aérea lanzó sobre sus objetivos:

"Esta bomba que va a ser utilizada en la próxima operación (...) es un mensaje que va a ser entregado con 460 kilogramos de democracia", dijo uno de los uniformados.

"Bienvenidos a la patria milagro, terroristas", escribió el mandatario y lo acompañó con su firma.

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