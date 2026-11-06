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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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WhatsApp

WhatsApp extendió a nivel global el nuevo ícono para corregir mensajes enviados: así puede usarlo

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Vista superior de un smartphone que muestra el logo de WhatsApp sobre un fondo de madera - Foto de referencia: Pexels
Vista superior de un smartphone que muestra el logo de WhatsApp sobre un fondo de madera - Foto de referencia: Pexels
Se trata de un ícono con forma de lápiz que aparece en la barra superior de herramientas.

WhatsApp distribuye sus novedades mediante actualizaciones escalonadas por países, modelos de teléfono y versiones de la app.

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Se trata de un ícono con forma de lápiz que aparece en la barra superior de herramientas cuando el usuario selecciona una conversación.

Con este cambio, la aplicación busca simplificar el proceso de edición, ya que ahora es posible acceder a esta función sin tener que abrir el menú de los tres puntos.

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El funcionamiento de esta herramienta es sencillo y permite corregir errores o cambiar el contenido de un mensaje sin necesidad de eliminarlo y escribirlo nuevamente.

WhatsApp implementó originalmente la función de editar mensajes en mayo de 2023. Sin embargo, en dispositivos Android el proceso requería mantener presionado el texto e ir al menú de los tres puntos.

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El rediseño que integró el ícono directo de un lápiz en la barra superior al seleccionar un mensaje enviado comenzó su despliegue global durante el año en curso.

Según trasciende, WhatsApp distribuye sus novedades mediante actualizaciones escalonadas por países, modelos de teléfono y versiones de la app.

En ese sentido, si su aplicación de Android se actualizó automáticamente en los últimos días, es completamente normal que sea justo ahora cuando vea aparecer el nuevo diseño con el lápiz directo.

Aunque esta función facilita la corrección de textos, WhatsApp mantiene algunas condiciones para utilizarla: tiempo limitado (15 minutos después del envío para modificar el mensaje), aviso de edición y el cifrado de seguridad.

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