"Mataron al futuro presidente del Ecuador": habla la esposa de Fernando Villavicencio en exclusiva con NTN24

La viuda del candidato presidencial Fernando Vilavicencio, Verónica Sarauz, habló en exclusiva con el programa La Tarde de NTN24 sobre el crimen de su esposo en Ecuador.

Sarauz, quien se encontraba fuera de su país cuando fue asesinado Villavicencio, indicó a este medio que está a la espera de conocer detalles de lo sucedido, pues miles de interrogantes la abruman.

“Tengo que ver el cuerpo de mi esposo, tengo que saber qué pasó, qué falló en la seguridad, por qué no estuvo en el carro blindado en el que se estaba movilizando (...) no está claro todavía, Fernando tenía seguridad y no entiendo por qué un sicario se acerca tanto al círculo de seguridad de mi esposo y logra matarlo”, expresó.

Por otra parte, la mujer habló sobre el anuncio de las autoridades ecuatorianas de solicitar ayuda internacional para esclarecer los hechos en los que el candidato presidencial fue asesinado.

“Este es un crimen político. Mataron al candidato a la Presidencia de la República que ya estaba en segunda vuelta, él era el futuro presidente del Ecuador. Así de claro hay que decirlo: Mataron al futuro presidente del Ecuador y este hecho no puede quedar en la impunidad”, añadió.

Sobre las versiones que circulan sobre un supuesto descuido de la seguridad por parte de Villavicencio, Sarauz argumentó que su esposo tenía un 97 % de riesgo contra su vida y afirmó que él utilizaba chaleco antibalas, así como, días antes de su deceso, se movilizaba en un vehículo blindado.

“Los últimos días no entiendo por qué dejó su seguridad y dejó de utilizar chaleco antibalas (...) no entiendo por qué no estuvo en un auto blindado al salir del coliseo del colegio Anderson, donde fue el último mitin que estuvo con vida y donde fue asesinado”, se cuestionó.

En cuanto a la crítica situación que enfrenta Ecuador por cuenta del narcotráfico y la violencia, la viuda del político responsabilizó, en parte, a los países vecinos de dicha influencia.

“Los narcotraficantes han hecho de nuestro país un semillero de delincuencia organizada, se han tomado varias provincias del Ecuador y sí, los presidentes de los países vecinos también tienen su cuota de responsabilidad de todo lo que ha pasado en nuestro país porque se han hecho los de la vista gorda. Ellos con tal de que dejen de delinquir en sus países no le importa que venga a nuestro país seguir reclutando a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que sean parte de su ejército delincuencial”, afirmó.

Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles 9 de agosto durante un mitin político al norte de Quito, en hechos en los que otras personas resultaron heridas.

Desde mayo de 2021, el periodista y activista político ejercía como asambleísta por la bancada de la Alianza Honestidad, pero luego la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso dejó el Legislativo para aspirar a la Presidencia de la República. Tras adentrarse en su campaña presidencial, el político recibió varias amenazas en su contra que terminaron con su vida.