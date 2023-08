Cuatro días antes de ser asesinado Fernando Villavicencio había asegurado no necesitar chaleco antibalas

Tras el crimen de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador por el movimiento Construye, se conoció un video del político participando de un acto público en donde se negaba a usar el chaleco antibalas.

En dicha grabación se observa al fallecido candidato en un mitin en Chone, provincia de Manabí, en el que hacía referencia al uso del elemento, al tiempo que mencionaba a la candidata de Rc5 Luisa González.

“Aquí estoy doña Luisa Gonzáles, con todo el pueblo chonero en mi corazón (...) a mí me han dicho que use el chaleco (antibalas). Aquí estoy a camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes, ustedes son quienes me cuidan”, dijo.

Asimismo, el candidato aseguraba que no se iba a dejar intimidar ante varias amenazas recibidas: “Dijeron que me van a quebrar, aquí estoy. Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo. Que me van a quebrar, podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme”.

Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles 9 de agosto durante un mitin político al norte de Quito, en hechos en los que otras personas resultaron heridas.

Videos difundidos por medios locales, evidenciaron que el ataque se produjo cuando el candidato del movimiento Construye se disponía a subir a su vehículo en medio de una multitud y de su esquema de seguridad. Además, las imágenes muestran el momento de tensión que se vivió en el lugar al sonar los disparos de los sicarios.

Villavicencio era periodista de profesión y activista político. Desde mayo de 2021 ejercía como asambleísta por la bancada de la Alianza Honestidad, pero luego la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso dejó el Legislativo para aspirar a la Presidencia como candidato independiente.

Tras adentrarse en su campaña presidencial, el político recibió varias amenazas en su contra que terminaron con su vida.