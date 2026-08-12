Medicina Legal confirmó el tercer listado con los nombres de fallecidos identificados tras devastador terremoto en Colombia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó, mediante el Comunicado N.° 03, que ya fueron identificadas 93 de las 190 personas fallecidas cuyos cuerpos han sido recibidos por la entidad en el marco de la emergencia registrada.

De acuerdo con el comunicado, las labores de identificación han sido adelantadas por los equipos técnicos y científicos de Medicina Legal, mediante los procedimientos establecidos para estos casos.

Cabe aclarar que este proceso busca garantizar que cada cuerpo sea plenamente identificado antes de avanzar con su entrega a los familiares, bajo criterios de respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional.

La relación publicada por Medicina Legal incluye los nombres de las personas identificadas, así como la información correspondiente a la unidad básica donde se encuentran.

Asimismo, se aclara que en el listado aparecen víctimas procedentes de diferentes municipios, entre ellos Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó, así como lugares relacionados con el proceso de atención de la emergencia.

Con las 93 identificaciones confirmadas, permanecen 97 cuerpos pendientes de identificación, por lo que las autoridades forenses continúan con las labores científicas necesarias para establecer plenamente su identidad.

Del mismo modo, Medicina Legal señaló que el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, directamente en las sedes correspondientes de cada municipio. Esta articulación busca facilitar los trámites y brindar una respuesta institucional adecuada a los familiares.

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Finalmente, la entidad reiteró su compromiso de continuar trabajando para garantizar el rigor técnico de los procedimientos, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional que requieren las familias.

Lista de las 93 víctimas identificadas