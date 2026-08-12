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Terremoto en Colombia

Abelardo De La Espriella decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella decretó tres días de duelo por el terremoto - EFE
Abelardo De La Espriella decretó tres días de duelo por el terremoto - EFE
Asimismo, se emitió el decreto de desastre nacional que le permitirá a las autoridades agilizar los recursos para atender a todos los damnificados en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

El presidente Abelardo De La Espriella decretó tres días de duelo nacional en Colombia por las víctimas que deja el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto.

En el documento oficial se reseñó que el Gobierno nacional, en nombre del pueblo de Colombia, manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de cientos de personas a causa del devastador movimiento telúrico.

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El más reciente informe de Asocapitales, que está contabilizando a los muertos de esta emergencia, da cuenta de 190 víctimas mortales y 1.679 heridos.

Cali registra 95 fallecidos y 999 heridos; Pereira, 81 fallecidos y 278 heridos; Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; y Manizales, cinco fallecidos y 174 heridos”, reportó la Asociación.

Los cadáveres han llegado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y los peritos avanzan en las identificaciones junto a la Fiscalía. Actualmente, ya se conocen los nombres de 93 de los 190 fallecidos.

Frente a este panorama de dolor y en solidaridad con las familias de los fallecidos, el presidente de la República tomó la decisión de decretar tres días de duelo en todo el territorio nacional.

Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres (3) días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”, se lee en el decreto.

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Del mismo modo, se emitió el decreto de desastre nacional, que le permitirá a las autoridades agilizar los recursos para atender a todos los damnificados en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, las regiones más afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

Finalmente, cabe resaltar que en las últimas horas llegaron los Topos Mexicanos, cuerpo de rescatistas que llegó desde Venezuela para ayudar en la búsqueda y rescate de víctimas del terremoto en Colombia.

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