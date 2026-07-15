Infecciones y traumatismos: así se vive en Venezuela la otra emergencia que dejan los terremotos del 24 de junio

En el transcurso de las labores de búsqueda en las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela, los hospitales de campaña puestos por equipos internacionales luchan con otra consecuencia de la emergencia: el incremento de personas lesionadas en la caída de las estructuras que ahora son escombros en busca de familiares o pertenencias.

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Médicos que tienen labores en los centros puestos de forma temporal sostienen que, llegan heridos rescatados luego del colapso de edificaciones y con esto, reciben pacientes poseedores de problemas respiratorios, heridas y traumatismos de las tareas de búsqueda.

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Uno de estos casos es el de Justo Blanco, un joven de 26 años que acudió al hospital de campaña instalado por la misión médica de El Salvador en Catia La Mar, estado La Guaira. Después de estar teniendo tos y dificultades para respirar. Según relató a EFE, los síntomas empezaron luego de pasar días sacando escombros para hallar a sus padres, quienes fallecieron durante los sismos.

"Los conseguí el miércoles, ya los cremé. Yo mismo los busqué con la ayuda de otros familiares", contó el joven, quien culpó su estado de salud al polvo inhalado y a las bajas temperaturas durante las noches de búsqueda.

El hospital salvadoreño, uno de los 14 centros de campaña desplegados por equipos internacionales en Caracas y La Guaira, está en funcionamiento durante las 24 horas y tiene áreas consulta médica, estabilización, atención psicológica y también asistencia veterinaria para mascotas afectadas por la emergencia.

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El director médico del centro, Roberto Gavidia, detalló que desde su apertura atendieron a más de 500 personas. Entre los diagnósticos que más se pueden encontrar, figuran catarros, infecciones respiratorias, laceraciones, lesiones por impacto de escombros, traumatismos y afecciones en la piel generadas por la exposición prolongada al polvo y la humedad.

Gavidia mencionó de igual forma que, en el transcurso del fin de semana recibieron pacientes que están heridos debido a la desesperación de hallar a sus familiares e ingresaron a estructuras poco estables o sacaron escombros sin las herramientas o seguridad necesarias.

La respuesta sanitaria internacional sigue en ampliación. Equipos médicos que provienen de Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, India, Japón, Catar, Lituania y Barbados se encuentran en estos momentos en Venezuela para apoyar la atención de los damnificados e incrementar la capacidad hospitalaria para hacerle frente a una emergencia que ha dejado ya miles de víctimas.

De acuerdo con EFE, los terremotos del 24 de junio han dejado al menos 4.561 personas fallecidas, mientras las operaciones de rescate y recuperación continúan en varias localidades del país, donde los equipos de emergencia advierten que los riesgos para quienes participan de forma voluntaria en la búsqueda siguen siendo elevados.