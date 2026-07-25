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Sábado, 25 de julio de 2026
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Fútbol

Club europeo toma la drástica decisión de prohibir jugar con la cabeza a jugadores de categorías infantiles

julio 25, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Juego aéreo en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Juego aéreo en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Estos últimos años, exjugadores profesionales y las familias de otros siete ya fallecidos han iniciado acciones judiciales contra varias instituciones dirigentes del fútbol británico.

Un importante club europeo tomó la drástica decisión de prohibir el juego aéreo en sus divisiones inferiores por el riesgo que representa para la salud de los futbolistas golpear el balón con la cabeza.

El club italiano Como ha decidido poner en marcha un programa en su centro de formación para "reducir los impactos de cabeza innecesarios", llegando a prohibir el juego aéreo a sus jugadores de menos de 10 años.

El programa incluye la prohibición de rematar de cabeza en entrenamientos y partidos, con saques de esquina rasos, para los menores de 10 años. Las mismas restricciones se aplican a los menores de 11 años, que podrán iniciarse en el juego de cabeza al final de temporada con un balón de caucho.

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Las categorías de edad superior irán familiarizándose progresivamente con el juego aéreo, con un número de remates limitado por sesión y evitando el uso de balones excesivamente hinchados.

Frente a la creciente preocupación vinculada a las consecuencias del juego aéreo repetido y las conmociones, varios países y deportes como el rugby, fútbol o balonmano han tomado medidas.

En Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda se eliminó el juego de cabeza en entrenamientos para equipos de menores de doce años.

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Estos últimos años, exjugadores profesionales y las familias de otros siete ya fallecidos han iniciado acciones judiciales contra varias instituciones dirigentes del fútbol británico, a las que acusan de haber "sido siempre perfectamente conscientes" de los riesgos de conmociones y lesiones cerebrales a las que se exponen los jugadores, sin que ello implicase adaptar las medidas de seguridad necesarias.

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